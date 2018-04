Quand un malade perd l’usage de son bras

Réagissez

Mahmoud Boukhanoufa, aujourd’hui âgé de 66 ans, se souviendra toute sa vie de la nuit passée au CHU de Constantine, suite à une banale chute dans l’escalier de sa maison.

«C’était la nuit du 21 juillet 2014, quand j’ai été évacué par les agents de la Protection civile avec une double fracture au coude et au poignet du bras gauche», se rappelle-t-il. «Après m’avoir placé le plâtre au bras gauche, j’avais passé la nuit, puis j’avais rejoint mon domicile, mais j’avais ressenti des douleurs au bras qui s’est enflé, alors je suis retourné à l’hôpital, où on m’a enlevé le plâtre, et là j’ai constaté que ma blessure au bras s’était compliquée.

Je souffre jusqu’à ce jour des séquelles de cet accident où, à cause d’une mauvaise prise en charge, j’ai fini avec une infirmité et j’ai complètement perdu l’usage de ma main gauche», relate-t-il. Selon les documents fournis par le patient, «ces complications seraient le résultat de la pose du plâtre sur tout le bras gauche qui présentait une fracture ouverte, alors qu’il aurait fallu soigner d’abord cette dernière, ce qui aurait provoqué une enflure du bras. La conséquence sera une paralysie de trois nerfs et une main inutilisable».

Depuis, Mahmoud Boukhanoufa mène une dure bataille judiciaire après avoir déposé plainte contre le CHU de Constantine pour «erreur médicale ayant causé une infirmité». Le CHU refusera d’assumer ses responsabilités. Même l’agence des assurances, la CAAR en l’occurrence, a rejeté le dossier d’indemnisation de la victime pour des motifs administratifs. «Une première expertise a été ordonnée par le tribunal de Constantine. Elle n’était pas neutre, puisqu’elle a été réalisée par un professeur en orthopédie exerçant au sein même du CHU.

Une fois rejetée, une seconde expertise sera confiée à un professeur en orthopédie à Sétif. Mais une fois que je me suis déplacé chez lui, ce dernier ne m’a même pas examiné», révèle la victime. Désormais, Mahmoud Boukhanoufa, qui n’a pas les moyens financiers, se bat tout seul depuis quatre ans, grâce à l’assistance judiciaire, dans des procès non équitables, qui peuvent durer plusieurs mois, contre le CHU de Constantine et la CAAR qui ont des avocats bien rémunérés. «Je ne fais que revendiquer mes droits légaux à l’indemnisation, car je suis désormais handicapé à 100% et j’ai ma propre carte», réclame-t-il.

Des droits pourtant garantis par l’article 239 de la loi sur la santé et l’article 124 et suivants du Code civil. Mais entre la législation et la dure réalité des tribunaux, il y a un très long chemin à parcourir.