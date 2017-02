Quand les coupables narguent les autorités

Réagissez

Le phénomène de déversement des déblais dans la wilaya de Constantine prend chaque jour des proportions alarmantes, face à l’inertie des autorités.

Ces agressions contre l’environnement urbain semblent même se banaliser depuis des années, donnant une mauvaise image de la ville. Un décor désolant, qui marque plusieurs cités, à l’instar de Zouaghi Slimane, Sakiet Sidi Youcef (ex-La Bum) et autres. Les coupables ne sont autres que les propriétaires des constructions, qui réalisent des travaux et n’hésitent pas se débarrasser de leurs déblais dans la nature, au vu et au su des autorités sans être inquiétés. «Les travailleurs d’une entreprise chargée de la réalisation d’une extension de la mosquée à La BUM, viennent déverser leurs déblais devant nos immeubles.

C’est lamentable, surtout que la direction des affaires religieuses ferme l’œil sur ce phénomène», a déclaré l’un des riverains, qui déplore aussi l’absence des services de la commune.

Pour rappel, le vice-président de l’APC de Constantine, Abdelghani Messai, avait tenu, il y a environ un mois, une réunion au siège de la mairie pour établir un programme de sensibilisation en direction de la population. Une étape nécessaire pour sensibiliser les gens sur le respect des horaires et des lieux de collecte, avant de passer à l’application des amendes contre les contrevenants.

Ce programme demeure toujours «invisible» sur le terrain et le vice P/APC est toujours injoignable. Dans les autres communes, le décor est le même. Lors d’une récente visite dans la commune de Didouche Mourad, le wali de Constantine, Kamel Abbas, avait constaté que plusieurs engins déversent des déblais sur un terrain appartenant aux services des Domaines, situé à Oued El Hdjar. «Menez une enquête pour trouver le coupable de ces déversements. Ce dernier doit récupérer ces déblais et les jeter dans les endroits réservés pour cela. S’il refuse, vous n’avez qu’à déposer plainte», a-t-il déclaré au P/APC de Didouche Mourad, en faisant entendre que les élus sont quasi absents sur terrain et ignorent ce qui se passe dans leur commune.

Yousra Salem