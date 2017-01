Quand la réalité contredit les promesses des responsables

Réagissez

En dépit des promesses du directeur général du CHU Dr Benbadis, Kamel Benyasaâd pour livrer le projet du nouveau centre anti-cancer (CAC) fin janvier 2017, la cadence et la nature des travaux confirme le contraire, apprend-on de sources du même établissement hospitalier.

Rappelons que le DG du CHU a déclaré le 21 décembre dernier à la radio locale que le taux des travaux avait atteint les 70% et les responsables de l’entreprise chargée de la réalisation se s’étaient engagés pour accélérer les travaux et livrer lr projrt avant le 30 janvier.

Notre source, qui semble déçue du projet en lui-même, a affirmé que plusieurs travaux d’ornement, inutiles, s’effectuent au niveau de ce centre pour camoufler beaucoup d’anomalies et de travaux bâclés. Elle a ajouté qu’aucune proposition ou idée des spécialistes dans ce domaine n’a été prise en considération.

«Non seulement nous n’avons pas d’architectes spécialisés dans les infrastructures et l’installation des équipements de la santé, mais les réalisateurs ne demandent pas l’avis des professeurs qui sont dans le bain. En plus, vu la cadence très lente des travaux, nous pouvons dire qu’il est impossible d’achever le projet avant la fin du mois de janvier. Et si le projet sera livré et ouvert en janvier, dans quelques mois pour ne pas dire des jours, les problèmes apparaîtront, comme ce fut le cas de la nursery du service de la gynécologie obstétrique au sein du CHU en question», a regretté notre source. Et d’expliquer que la nursery subit actuellement de nouveaux travaux de réhabilitation à cause de l’effondrement du plafond de l’une des salles, quelques jours après son inauguration par le ministre de la Santé. Cette information a été confirmée par plusieurs employés de ce service, qui détiennent des photos du plafond en question. Fort heureusement, il n’y a pas eu de dégâts humains.

Notre source a mis en exergue le problème du suivi établi par l’actuel bureau d’études au niveau de l’extension du CAC. Ce dernier, selon lui, ne détient pas le plan et le dossier sur le projet effectués par le bureau d’études Nabil Gaham, architecte et ancien maître de l’œuvre de l’extension du CAC et qui est actuellement en litige avec l’administration du CHU. Contacté par nos soins, M. Gaham a confirmé qu’il a déposé plainte contre la direction du CHU à cause de l’abus exercé à son encontre. Pour l’histoire, le projet de l’extension du CAC de Constantine a été lancé en 2007 pour un délai de 30 mois et un montant initial de 40 milliards de centimes. Un budget qui dépassera les 60 milliards de centimes après réévaluation.