Quand l’administration se dresse en handicap

Les travaux de VRD traînent en longueur

Après une attente qui a duré des années et de multiples actions de protestation, les promoteurs chargés de la réalisation des logements participatifs Omnibat sur le site de Soumaâ à Massinissa, s’engagent enfin à achever et livrer les immeubles dans 3 mois.

Est-ce la fin du cauchemar pour les souscripteurs? Malheureusement, ces derniers n’ont pas l’air d’être satisfaits.

D’après Riad Boussabouaâ, porte-parole des concernés, la situation se complique encore, car cette fois c’est l’administration qui a pris le relais dans le blocage des travaux. «Nous avons organisé plusieurs réunions durant ce mois, avec la direction du logement, de l’urbanisme et les promoteurs, pour l’achèvement des travaux. Nous nous sommes mis d’accord avec le promoteur pour relancer le chantier à partir du 27 novembre dernier et achever les lots A et C dans trois mois. Une chose qui est en cours de réalisation», a déclaré notre interlocuteur.

Et de poursuivre que ce qui reste du projet sera achevé au cours de l’année prochaine. Tout semble avancer, sauf que M. Boussabouaâ a affirmé que la lenteur des procédures administratives, pour lancer les travaux de VRD et par la suite accorder le certificat de conformité au promoteur, pose un sérieux problème. «Lors d’une réunion au siège du ministère au début de l’année 2015, nous nous sommes résignés à achever nous-mêmes les finitions intérieures de nos appartements afin que le promoteur puisse obtenir son certificat de conformité. Les services de la tutelle ont chargé l’administration locale, en l’occurrence la direction du l’urbanisme et de la construction (DUC) et celle du logement (DL) de suivre l’avancement de l’opération et nous faciliter la tâche.

Rien n’a été fait, les services de la DL nous ont affirmé qu’ils n’ont aucune prérogative et tout réside au niveau de la DUC», a fulminé M. Boussabouaâ, qui estime que la situation devient de plus en plus floue. «Nous avons adressé une demande d’audience au wali le 19 octobre dernier, pour comprendre qui est habilité à prendre des décisions et de régler notre problème, et nous attendons toujours la réponse», a-t-il ajouté. Il a expliqué aussi que ce manque de communication renseigne sur les failles de l’administration à Constantine. Pour avoir la deuxième version des faits, nous avons tenté de joindre les responsables de la direction du logement.

Hélas, nous n’avons pas pu avoir d’interlocuteur. Les Constantinois qui ont mis tous leurs espoirs dans cette formule LSP ou LPA sont désenchantés. Après de longues années d’attente, de nombreux souscripteurs comme ceux d’Omnibat n’ont pas pu bénéficier de leur logement par la faute des promoteurs, mais surtout par l’absence quasi totale de l’administration à Constantine, particulièrement après la séparation de la direction des équipements publics de celle du logement. Les prérogatives de cette dernière demeurent ambiguës et son fonctionnement n’est pas clair. Une direction qui fonctionne toujours comme un simple service qui ne fait que transmettre aux responsables les doléances des souscripteurs au lieu de les accompagner. Pour rappel, le projet Omnibat a été lancé en 1999 pour être livré en 2006. A ce jour, le taux d’avancement des travaux n’a même pas atteint les 60 %.