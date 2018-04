Protestation des rappelés du service national

Réagissez

Environ 200 rappelés du service national dans le cadre de la mobilisation, se sont rassemblés, hier matin, à la station Zaâmouche de Bab El Kantara, et ont organisé une marche pacifique pour réclamer la satisfaction de leurs revendications. Face à un imposant dispositif de sécurité, et pour ne pas provoquer des heurts, les manifestants ont tenté quand même de remettre leur plateforme de revendications à un représentant du commandement de la 5e Région militaire. Cette persistance a provoqué le refus catégorique des policiers irrités. Ces derniers ont procédé à l’arrestation de quatre manifestants et dispersé le rassemblement, qui a duré environ une heure. Rappelons que les protestataires demandent d’être reconnus et réhabilités comme ayant répondu à l’appel durant la décennie noire. Ils réclament à ce que tous les rappelés et les maintenus subissent une expertise médicale, pour régulariser leur dossier et permettre l’accès de cette catégorie à tous leurs droits, à l’instar de la pension de retraite et d’invalidité ainsi que la sécurité sociale, conformément à la loi sur les pensions militaires, et la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.