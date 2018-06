Projet de raccordement au gaz naturel

Réagissez

Les extensions ouest et sud de la nouvelle ville d’Ali Mendjeli seront alimentées en gaz naturel dans quelques mois, ce qui représente le raccordement de quelque 6000 foyers.

Dimanche dernier, le wali, Abdessamie Saïdoun, a donné le coup d’envoi du projet dont la réalisation est confiée à l’entreprise Kanaghaz. Ce dernier dont le coût est estimé à plus de 103 milliards de centimes permettra d’alimenter en gaz les programmes résidentiels existants au niveau de l’extension ouest d’Ali Mendjeli, dont 2150 logements AADL et 4000 logements sociaux, en plus de ceux participatifs et promotionnels. Tandis qu’au sud de la ville, 2600 logements promotionnels achevés profiteront de cette alimentation. Le chef de l’exécutif local a notamment assuré que l’aménagement extérieur de ces espaces a été entamé. Le gaz naturel profitera aussi à la zone d’activités «Sidi Romane» dans la commune de Aïn Smara. La réception du projet est prévue pour le mois d’août prochain.