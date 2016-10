Réagissez

Une centaine de souscripteurs au programme AADL 2 ont manifesté, hier, devant la direction régionale de la CNEP à la cité Daksi pour exiger plus de transparence de la part de l’administration et réclamer l’attribution de leurs logements dans les plus brefs délais.

Les protestataires se sont regroupés vers 8h devant la direction régionale de l’AADL avant de s’orienter vers la CNEP afin d’avoir plus de précisions sur le déroulement des procédures de distribution. Selon Riad S., représentant des souscripteurs, ces derniers se sont inscrits au programme AADL 2 en juillet 2013 et ont payé la première tranche. «Après 3 ans d’attente et en janvier 2016, la direction régionale de l’AADL nous a convoqués pour nous proposer le transfert vers le programme de CNEP, IMMO.

Plus de 700 souscripteurs dans le besoin ont accepté cette proposition, en dépit de l’état déplorable des logements et de leurs prix élevés. Ces logements sont achevés et abandonnés à la dégradation depuis des années, malgré cela nous avons fait confiance à l’administration, en croyant que nous occuperons nos appartements dans quelques semaines», a-t-il expliqué. Et de poursuivre que les responsables concernés leur ont promis l’attribution en un mois au maximum. Une promesse qui n’a jamais été tenue.

Pis encore, il n’y a aucune raison qui empêche la livraison de ces logements, ce qui a provoqué la colère des souscripteurs. «L’administration a perdu toute sa crédibilité. La liste est au niveau de la direction de la CNEP et, à ce jour, les services concernés n’ont pas lancé leur enquête», a indiqué notre interlocuteur. Les concernés affirment qu’ils ont saisi les ministères de l’Habitat, des Finances, les responsables de l’AADL, le directeur de logement de Constantine et le wali pour intervenir, mais en vain.