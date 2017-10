Réagissez

Le directeur des ressources en eau (DRE) de la wilaya de Constantine, Ferhat Mezghiche, promet aux habitants de Ali Mendjeli qu’ils ne connaîtront pas de perturbations d’AEP l’été prochain. Interviewé sur la situation hydrique à Ali Mendjeli et sur ce que prévoit sa direction pour faire face aux coupures d’eau ainsi que sur le renforcement de l’alimentation, le DRE a évoqué la prochaine réception de trois nouveaux réservoirs dans cette ville.

«Le problème qui se pose à Ali Mendjeli est celui du stockage de l’eau. Après les extensions urbaines réalisées récemment, nous avons eu des difficultés pour alimenter la partie haute, notamment l’UV 17, l’UV 19 et l’UV 20. D’autant plus le réseau n’est pas encore maillé. Plus simplement, l’eau circule dans un seul sens, au lieu de se répartir vers tous les bâtiments. C’est la raison pour laquelle les habitants des derniers étages dénoncent le manque d’eau», a-t-il indiqué. Et d’ajouter sur les solutions envisagées : «Dans l’objectif de régler ce problème, nous avons lancé la réalisation de trois réservoirs dans la partie haute, l’extension sud et l’extension ouest de Ali Mendjeli.» Ferhat Mezghiche a déclaré que deux réservoirs seront mis en exploitation à la fin de l’année 2017. Le premier, d’une capacité de 5000 m3, a été réalisé à l’UV 14. Selon ses affirmations, ce dernier connaît un taux d’avancement remarquable estimé à 85%. Pour le deuxième réservoir, dont la capacité est de 50 000 m3, les travaux ont atteint un taux de 80%. «Il ne reste que les équipements, qui sont en cours d’installation, pour mettre en service ces deux premiers réservoirs à la fin de l’année en cours. En ce qui concerne le troisième réservoir prévu pour l’extension ouest de la ville, le taux des travaux est à 50%», a-t-il conclu. Et de lier ce retard aux problèmes d’aménagement des réseaux d’électricité et autres.