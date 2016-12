Prochaine délocalisation du marché à bestiaux

Réagissez

Dans le cadre de son programme de développement, la commune d’El Khroub vient d’annoncer la prochaine délocalisation de son marché à bestiaux. La superficie libérée, 7 à 8 hectares, selon les contours dressés par le maire d’El Khroub, Abdelhamid Aberkane, devrait permettre lae lancement d’un grand projet urbain capital pour la ville. Il consiste en la réalisation d’un projet socio-économique et culturel qui, en plus d’offrir des prestations culturelles, aura pour vocation le développement d’activités tertiaires (électronique et informatique) pérennes, créatrices d’emplois et garantes de prestations de qualité, en sus de la résorption des marchés informels de la ville. Ce projet, ayant bénéficié d’une enveloppe de 18 milliards de centimes débloquée par la mairie, fera l’objet d’une rencontre le 15 du mois en cours à El Khroub, précise notre interlocuteur, afin de réfléchir à un mode de gestion et de chercher des partenaires économiques sérieux pour son bon fonctionnement.

S’agissant de la délocalisation du marché à bestiaux d’El Khroub, le maire souligne que cette opération a de multiples objectifs économiques et sanitaires. Il nous dira à ce propos : «El Khroub fonctionne encore avec un marché à bestiaux au cœur de la ville, qui ne répond à aucune norme économique et sanitaire. Il fallait procéder à sa mise à niveau. Après plusieurs années de plaidoyer, nous avons réussi à obtenir du gouvernement son déplacement à Fantaria, à proximité d’Oued Hamimime. Un lieu situé au croisement de plusieurs voies et d’un accès facile, où nous allons créer un complexe agroalimentaire moderne actif 7 jours/7 et d’un intérêt d’abord sanitaire, puisque les écuries, se trouvant actuellement à l’intérieur d’El Khroub, y seront déplacées, mais également économique, notamment en matière de ressources pour la ville».