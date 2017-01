Privés d’eau depuis plus d’un mois à El Guemmas

Réagissez

Des perturbations dans l’alimentation en eau potable sont de nouveau signalées à travers certains quartiers de la ville. Ainsi c’est au tour de la cité El Guemmas, plus exactement celle des 800 logements, de manquer cruellement d’eau.

Les habitants déclarent être privés d’eau depuis plus d’un mois.

Excédé, un père de famille résidant dans ce quartier nous dira à ce propos : «Voilà plus d’un mois qu’on est privés d’eau. Alors qu’on s’attendait à recevoir le précieux liquide en H24 comme on l’annonce depuis des années à cor et à cri, voilà qu’on est obligé de reprendre nos vieilles habitudes comme ressortir nos vieux jerricans remisés au placard, pour faire la chaîne devant la mosquée du quartier, recourir à l’achat de citernes d’eau ou la quémander chez les voisins qui ont la chance d’avoir un puits».

Il serait utile de préciser, d’autre part, que nous avons essayé de joindre, hier, au téléphone les services de la Seaco pour d’éventuels éclaircissements sur cette pénurie, mais nos multiples tentatives sont restées vaines.



Des pénuries récurrentes à Constantine alors que dans certains quartiers de grosses fuites d’eau, comme celle apparue depuis plus de six mois au niveau de la rue Ali Besbes à Sidi Mabrouk inférieur, n’a toujours pas été réparée. Une fuite due, selon les habitants, à la rupture de la canalisation principale desservant le quartier, au regard de l’impressionnante quantité d’eau qui se déverse actuellement sur la chaussée jusqu’au Boulevard Benbatouche, situé en contrebas. Les habitants de la rue Besbes se disent affligés de voir autant d’eau potable se perdre dans les caniveaux sans que les services de la Seaco, maintes fois alertés pourtant, n’interviennent pour mettre fin à ce gâchis.