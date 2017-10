Prison avec sursis pour la chef de service de radiothérapie du CHU

Réagissez

Poursuivie pour négligence médicale ayant exposé la vie d’une malade au danger, la professeure chef de service de radiologie au centre anticancer (CAC) du CHU de Constantine a été condamnée, hier, par le tribunal de Constantine à une peine de six mois de prison avec sursis,

assortie d’une amende de 50 000 DA. Pour rappel, lors du procès tenu il y a quinze jours, le procureur de la République avait requis à l’encontre de la prévenue la peine de deux ans de prison ferme assortie d’une amende de 20 000 DA. L’affaire remonte au mois de janvier 2016 quand une patiente admise au service de radiologie du CAC avait déposé plainte contre la chef de service et une résidente pour négligence ayant exposé sa vie au danger. L’affaire connaîtra d’autres tournures, quand l’un des médecins résidents témoignera contre la chef de service. Cette dernière est accusée d’avoir rédigé un rapport et d’avoir forcé six administrateurs à le signer pour accuser le médecin résident d’avoir volé le dossier médical de la victime.