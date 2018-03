Prévention et accompagnement du diabétique

Réagissez

Djossour Essiha est une nouvelle association qui vient renforcer le mouvement associatif à Constantine.

Comme son nom l’indique, elle a choisi le créneau de la santé pour mener sa mission caritative au mieux. Elle s’intéresse et porte assistance aux malades diabétiques, à travers un programme de prévention, et participe, aux côtés de professionnels à la vulgarisation de la pathologie, des traitements et des mesures préventives.

Agréée en octobre 2017, la jeune association compte à son actif plusieurs rendez-vous inhérents à la sensibilisation et au dépistage du diabète, à l’exemple de celle organisée le 11 novembre dernier, Journée internationale du diabète, à l’université Emir Abdelkader. «Notre association n’était au départ qu’un groupe sur Facebook, qui a fait du bien-être son credo. L’intérêt porté par des internautes, dont bon nombre sont diabétiques, nous a motivés à élargir le cadre des interventions, les sortir du virtuel vert de concert. Et c’est de là qu’est sortie l’idée de créer une association», nous a raconté son président, Abdelhamid Hadef, lui-même diabétique.

Selon notre interlocuteur, l’association intervient sur trois axes, le prédiabète, le diabète et les pathologies associées : «Les diabétiques font parfois preuve de déni au regard des restrictions que le médecin va leur imposer en parallèle de la thérapie. Nous privilégions une hygiène de vie et d’alimentation pour ne pas en arriver là. Nous incitons aussi au dépistage précoce qui représente 50 % du traitement. A travers cette démarche, nous aidons le malade à se responsabiliser pour mieux gérer sa maladie.» Et comme cette pathologie n’épargne pas les enfants, une activité autour du petit diabétique a été organisée le 27 février. Son objectif est de familiariser les enfants malades aux attitudes saines à adopter en adéquation avec leur état de santé.

Autre activité, celle prévue le 17 avril prochain au palais de la culture Al Khalifa. Une rencontre de vulgarisation autour du diabète et le Ramadhan, qui sera animée par des professionnels, dont le Dr Hannache, de l’hôpital Didouche Mourad, un imam et des diététiciens. Et grâce aux dons et aux sponsors, l’association arrive à fournir de l’insuline aux malades non assurés et des équipements.