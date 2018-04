Premiers pas réussis pour neuf élèves pilotes

Réagissez

Tous les ingrédients de la réussite étaient présents, samedi, à la salle El Mizania de la cité Boussouf, où l’aéroclub de Constantine, Nadi Tayarane Qacentina, a organisé une belle cérémonie de remise des diplômes à neuf élèves pilotes, dont deux filles et un ressortissant portugais.

Une consécration qui survient après trois mois de formation théorique pour l’obtention de leur certificat appelé «Licence de pilote privé théorique». «Cette cérémonie couronne une formation de trois mois entamée en janvier dernier et achevée par un examen tenu au mois d’avril, à l’issue duquel 18 candidats formés par notre aéroclub ont été reçus. Ils sont issus de Constantine, Alger, Blida et Tiaret. Pour la première fois, nous avons reçu un ressortissant portugais travaillant en Algérie comme coopérant», a affirmé Kamel Chebouki, instructeur pilote et commissaire de vol à l’aéroclub de Constantine, qui a présidé la cérémonie en présence des membres du club et d’un représentant de la direction de l’aviation civile.

Après deux promotions sorties en 2016, et une troisième en 2017, il s’agit de la quatrième du genre, où jusqu’ici pas moins de 43 élèves pilotes ont reçu leur licence à l’aéroclub de Constantine, dont neuf filles. Toutefois, cet engouement remarquable pour la formation de pilote privé d’avion (PPA) reste confronté à des contraintes liées à la délivrance des agréments pour les avions de l’aéroclub de Constantine. «Nous avons déjà deux petits avions que nous venons de rénover et qui sont prêts à servir après le contrôle des services techniques de Vérital, mais jusqu’à ce jour on ne comprend pas pourquoi ces services refusent de nous fournir les agréments; une question que nous ne cessons de poser», soutient Kamel Chebouki. Une situation qui pénalise l’aéroclub de Constantine, mais aussi ces nombreux candidats qui attendent avec impatience leur baptême de l’air.