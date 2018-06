Premiers incendies de récoltes

Réagissez

Quelques jours à peine après la campagne de sensibilisation contre les feux de forêt et de récolte, organisée par la direction des services agricoles et la Conservation des forêts, les premiers incendies viennent de se déclarer dans quatre communes de la wilaya.

Les services de la Protection civile ont été ainsi appelés à intervenir sur plusieurs fronts durant les dernières 24 heures, où un bilan établi fait état de la perte 24 ha de récoltes en blé tendre, blé dur, orge et avoine. Selon un communiqué de la Protection civile, les sinistres ont été enregistrés dans la localité d’Oued Chato, à Aïn S’mara, la mechta Karef, à Hamma Bouziane, le lieu-dit El Barda, à Bounouara, dans la commune d’Ouled Rahmoun, et le douar Lemhadi, à Aïn Abid. Si le nombre d’ hectares ravagés par les flammes peut paraître sans grande gravité pour certains, le plus important a été la superficie qui a été protégée et estimée à plus de 333 hectares de différentes récoltes ainsi que 400 bottes de foin. L’intervention rapide et efficace des équipes de la Protection civile a permis d’éviter le pire en empêchant la propagation des flammes vers le siège de l’entreprise Naftal de Bounouara, situé non loin des champs encerclés par les flammes, et qui abrite les dépôts de carburant, mais aussi la forêt de Zerazeh, dans la même localité. Sinon les dégâts auraient pu être plus importants. Le non-respect des mesures de sécurité est la cause principale de ces départs de feu, alors qu’on n’a pas encore entamé la saison des moissons battages. Une saison qui s’annonce déjà difficile.