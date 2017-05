Premières rencontres nationales des ornithologues amateurs

Réagissez

Réunir les ornithologues amateurs nationaux pour débattre des questions liées à cette activité et mieux organiser ce créneau qui attire un plus grand nombre de passionnés, est le principal objectif des premières journées nationales des ornithologues amateurs algériens, que l’Association Aquacirta de Constantine prévoit d’organiser du 18 au 20 mai en cours à la maison de la culture Malek Haddad.

«Les réseaux sociaux ont fait et ont vu émerger, ces dernières années, un mouvement sans précédent dans l’ornithologie algérienne. Des dizaines de passionnés qui se connaissent virtuellement ou réellement, éparpillés partout en Algérie, parcourent le terrain quotidiennement pour des centaines de photos prises et un nombre encore plus important d’observations.

Mais ce qu’on remarque tous est le manque d’organisation et l’absence d’une stratégie commune, quand on connaît le rôle important des amateurs et des écovolontaires, comme maillon important dans la chaîne du savoir et de la protection, ainsi que leur aide pour les professionnels, d’où la nécessité de se réunir et de s’organiser pour pouvoir contribuer efficacement au développement de l’ornithologie algérienne», nous révèle Karim Haddad, membre du comité d’organisation de ces rencontres.

Ces dernières auront pour principaux buts le développement et l’organisation de cette activité et réunir les ornithologues en dehors des réseaux sociaux afin de partager les connaissances et les expériences et permettre une contribution plus active et plus efficace. Plusieurs conférences touchant tous les thèmes aussi riches et variés d’un domaine aussi vaste que l’ornithologie en Algérie et dans le monde seront animées à la salle des conférences de la maison de la culture Malek Haddad dans les journées de vendredi 19 et samedi 20 mai.

Pour rappel, l’association Aquacirta de Constantine, qui active depuis quelques années, regroupe plusieurs amateurs d’ornithologie. Elle a organisé plusieurs sorties sur le terrain, notamment dans les régions humides, lacs et plans d’eau. Elle vient de publier un guide très utile sur les oiseaux, synthétisant les résultats de plusieurs sorties en milieu naturel.