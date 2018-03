Première édition du Startup Challenge

Réagissez

Le Centre de recherche en biotechnologie (CRBT), organise du 26 au 28 du mois en cours, en partenariat avec l’Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) et le BE Club, la première édition de la Startup Challenge.

Selon le directeur du CRBT, Amar Azioun, «cette compétition a pour principal objectif la promotion de la culture de la bio-entrepreneuriat relative aux deux thématiques suivantes : le biotraitement et la valorisation des déchets, et le développement d’un dispositif pour le diagnostic médical».

Les porteurs d’idées innovantes retenus auront l’occasion d’avoir un contrat direct avec des acteurs du monde de l’entrepreneuriat, ont précisé les organisateurs. Durant ce Startup Challenge, qui regroupera des étudiants de plusieurs universités du pays, plusieurs thèmes seront abordés sous forme de conférences, communications et débats. «Des thèmes qui seront animés par des experts de renommée internationale dans les domaines de la recherche du management et de l’entrepreneuriat. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement de leur idée jusqu’à la concrétisation», précisera notre interlocuteur.

A rappeler que le CRBT est le premier centre national de biotechnologie placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dont le siège est fixé à Constantine, il est chargé de la réalisation des programmes de recherche scientifique et du développement technologique dans les domaines des biotechnologies. Fonctionnel depuis mai 2010, le centre a pour mission principale «le développement de la recherche, notamment appliquée, dans le domaine des biotechnologies, en impliquant des partenaires socio-économiques et la valorisation des ressources biologiques dans une démarche de développement durable».