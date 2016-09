Réagissez

A l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre de chaque année, et dont le slogan est «Le tourisme pour tous», un Salon international des voyages, du tourisme et de l’artisanat de Constantine (Sivtac), aura lieu durant trois jours à compter de ce mardi au palais de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa.

Ce salon, dans sa première édition, sera organisé par la direction du tourisme et de l’artisanat (DAT) en collaboration avec le club des opérateurs du tourisme (COT) et l’office local du tourisme de Constantine (OLT). Plusieurs pays étrangers participeront à cet événement, dont l’objectif est de mettre en exergue les opportunités touristiques locales et nationales, mais aussi de créer une atmosphère d’échanges et d’interculturalité entre les différents invités. Nous notons parmi les pays participants, la Tunisie, la Turquie, la France, les Emirats arabes en plus bien sûr de l’Algérie. «Les invités, qui sont des opérateurs de voyages, hôteliers, restaurateurs et autres, vont présenter leurs produits touristiques, mais aussi faire le point sur les dernières avancées et les innovations en matière de développement de toutes les activités de ce secteur, tels le marketing, le commercial, la formation et autres», a déclaré le directeur du tourisme, Haène Labed. Et de poursuivre que cet événement est une occasion en or pour tisser des relations de partenariat et d’affaires entre les présents. En outre, des expositions et des communications sur le thème visé cette année, seront également données par des experts, universitaires et des professionnels à la salle des conférences du même Palais de la culture.