Pourvu que ce ne soit pas un nouveau ratage

Le projet confié à une entreprise communale dispose d’un délai de cinq semaines et un budget estimé à 10 millions de dinars.

Enfin, et après une longue attente de la population, les travaux d’aménagement de la place Kerkeri ont été lancés, hier matin, sous la direction des services de la wilaya et de la commune de Constantine. Les travaux consistent à transformer (encore une fois) les lieux en une simple placette, sans les constructions qui encombrent les espaces. «Les travaux menés consistent à aérer les lieux, en supprimant le théâtre de plein air et les autres constructions superflues.

La place sera transformée en ce qu’elle était avant, soit à sa première vocation. Un espace ouvert, équipé du mobilier urbain», nous a déclaré Nadjib Arab, le premier magistrat de la ville de Constantine.

Concernant les détails et les délais de l’opération, le P/APC ajoutera : «L’opération de démolition menée par l’EPIC Proprec va durer une semaine et les travaux d’aménagement et du placement du béton imprimé vont durer un mois.» Pour ce qui est du budget alloué par la commune aux travaux de réaménagement, le maire a affirmé que l’enveloppe est estimée à 10 millions de dinars.

Rappelons que la place Kerkeri, promise pour être un espace de détente et une promenade piétonne pour combler un tant soit peu le manque de ce genre de lieux au centre-ville, était devenue une plaie béante au cœur de la ville de Constantine.

Un repaire de délinquants et autres marginaux et où des constructions censées abriter des commerces et des services se sont transformées en abris hideux dégageant des odeurs nauséabondes au pied des immeubles. Sa fermeture à la circulation, il y a plusieurs années, pour une providentielle opération de réhabilitation, a fait couler beaucoup d’encre pour avoir consommé un faramineux budget pour une opération somme toute ordinaire, mais qui s’éternisa pour un résultat des plus décevants.

Hélas, très vite, ce qui devait être un acquis pour la ville, deviendra au fil des ans la hantise des riverains et des passagers vers la vieille ville. C’est pourquoi ces travaux d’aménagement ont suscité la joie des habitants de l’avenue Zaâbane, mais aussi leur colère.

Rencontrés sur les lieux, des citoyens n’ont pas manqué d’exprimer leur grogne, en jugeant que l’opération lancée, hier, menace leurs bâtiments. «Nous sommes très contents que les travaux d’aménagement soient lancés, mais nous déplorons en parallèle la manière irréfléchie avec laquelle a été menée la démolition.

Nous avons cru à un moment donné que les immeubles allaient s’effondrer, vu le matériel utilisé et l’anarchie avec laquelle l’entreprise a procédé à ces travaux. La démolition devrait être effectuée de manière délicate dans un lieu urbain et peuplé. Cela relève du manque de professionnalisme de l’entreprise», a fulminé sur place l’un des habitants, qui n’ont pas applaudi cette démolition. Et d’appeler les autorités à veiller sérieusement sur l’avancement des travaux, pour qu’ils soient assurés correctement.