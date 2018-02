Pont Sidi Rached : Des images dégradantes d’un haut lieu de la ville

Réagissez

Depuis plusieurs années, et mis à part les travaux de confortement de sa structure et ses arches, menacés par les glissements de terrain, le pont Sidi Rached n’a pas bénéficié de la moindre opération d’entretien de ses rambardes, qui connaissent une sérieuse dégradation.

Le constat est fait chaque jour par les usagers de ce pont mythique et stratégique de 106 ans. Même les touristes nationaux et étrangers ont fait le même constat. Ils ne ratent pas la moindre occasion pour déplorer la situation dans laquelle se trouve cette icône de la ville. La situation devient inquiétante, surtout que ces rambardes censées protéger les passants, mais aussi donner un bel aspect à l’ouvrage sont devenues une autre menace à cause des risques d’effondrement.

Du côté donnant sur le dispensaire et le mausolée de Sidi Rached, les usures de la fonte sont bien apparentes, alors que certaines parties sont bien inclinées vers l’extérieur. Il y a déjà plusieurs mois, une partie de cette rambarde a été gravement endommagée suite à une collision due au dérapage d’une voiture au virage. Juste en face, du côté de la vieille ville, une autre partie a cédé.

On s’interroge vraiment s’il y a un quelconque service d’entretien à la commune de Constantine, qui devra s’occuper de ces ouvrages historiques.

La commune de Constantine s’est contentée jusque-là de travaux de bricolage en installant des barrières métalliques, des planches et autres trucs hétéroclites, comme s’il s’agissait d’une banale passerelle métallique pour piétons sur une route nationale. Cela donne une mauvaise image de la ville et de ses symboles historiques, qui se dégradent dans l’indifférence totale. Une véritable honte. Alors que font les autorités de la ville et de la wilaya ?