Plusieurs employés auditionnés par le procureur général

L’établissement fait face, pour la première fois,...

L’affaire concerne des preuves formelles permettant l’identification du présumé auteur d’un viol commis sur une fillette de 7 ans.

Le CHU Dr Benbadis de Constantine est éclaboussé ces derniers jours par une affaire de disparition de prélèvements relatifs à une enquête sur le viol d’une fillette à Aïn Abid. Une affaire qui prend les allures d’un véritable scandale que cet établissement connaît pour la première fois dans son histoire. Plusieurs employés du CHU Dr Benbadis ont été auditionnés par le procureur général près la cour de Constantine, à la fin de la semaine écoulée, apprend-on de sources fiables.

Nos sources, qui ont refusé de donner le nombre d’interpellés «par mesure de sécurité», ont affirmé que cette audition survient suite à la disparition de prélèvements représentant des preuves formelles permettant l’identification du présumé coupable d’un viol et d’une agression physique d’une fillette âgée de 7 ans, dans la commune de Aïn Abid. «Cette fille, présentant des blessures graves, a été violée brutalement. Elle a été découverte à Aïn Abid et les services sécuritaires ont diligenté une enquête.

Les prélèvements ont été faits quand la victime a été transférée au CHU. Par hasard et au moment où l’on a demandé ces analyses, les services de cet établissement hospitalier ont avoué qu’ils les ont perdus. Plusieurs responsables et travailleurs ont été interpellés et auditionnés par le procureur général», a déclaré notre interlocuteur, sans vouloir préciser le nombre des personnes impliquées et si elles sont en détention préventive ou non. Cette affaire a secoué tout le personnel du CHU.

Aucun responsable n’a voulu s’exprimer ou donner la moindre information. C’est le black-out total. On se contente de dire que l’enquête est toujours en cours. S’agit-il d’une tentative pour effacer des preuves ? Le présumé auteur de ce viol a-t-il des complices au sein du CHU ? S’agit-il d’une coïncidence ou une négligence ? L’affaire continue de susciter beaucoup d’interrogations.