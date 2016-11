Plus de limites à l’incivisme des automobilistes

Réagissez

Il n’y a plus de limites à l’incivisme ! Tout porte à le croire, lorsqu’on est confronté au quotidien à des signes qui ne trompent pas sur le mépris, et le mot est faible, qu’affichent certains citoyens envers la loi et envers autrui. Les exemples pour illustrer cet état de fait sont d’ailleurs légion. Nous n’en citerons qu’un seul : celui du stationnement illégal sur les trottoirs. Un comportement adopté ces dernières années par une majorité d’automobilistes, en sport national. Comme on a pu l’observer, en effet, certains automobilistes, faisant fi de la sécurité des passants n’hésitent pas désormais à garer leur véhicule sur les trottoirs. C’est le cas au niveau de la rue Horchi Slimane, à Sidi Mabrouk, où se situe l’école primaire Frères El Achtar et le CEM Hamoudi Saïd, dont les trottoirs sont souvent squattés par des automobilistes indélicats, particulièrement aux heures de sortie des écoles, et qui prennent d’ailleurs chaque jour de nouvelles libertés, à telle enseigne que l’espace réservé aux piétons, dont nombre d’élèves fréquentant les établissements scolaires cités précédemment, s’est rétréci comme peau de chagrin. Un spectacle désolant, qui ne semble pas déranger outre mesure les services compétents de la police, censés faire respecter les lois en matière d’occupation illicite de la voie publique. Des services qui se montrent intransigeants lorsque ces dépassements sont constatés au niveau des rues du centre-ville, mais qui ferment les yeux quand il s’agit de faire respecter la loi dans des quartiers situés à la périphérie de Constantine.