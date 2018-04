Plus de 87 milliards de centimes gelés depuis 2005

Réagissez

Le plus aberrant est que l’APC ne connaît même pas tout...

Les conséquences de la mauvaise gestion des précédentes Assemblées communales remontent encore une fois à la surface.

C’est lors de la session extraordinaire de l’APC de Constantine, tenue jeudi dernier, que le maire, Nadjib Arab, a révélé qu’une vingtaine de programmes ont été inscrits depuis 2005, mais n’ont jamais été lancés à ce jour.

Le premier magistrat de la ville a remis en cause la gestion menée par les précédentes APC, à travers un exposé de différents programmes financés par la commune et gelés depuis plus de dix ans. «Il s’agit d’une opération d’assainissement des programmes gelés, où nous allons les annuler et orienter l’argent récupéré estimé à des milliards, vers d’autres projets nécessaires pour le citoyen», a-t-il précisé. Et de poursuivre: «En plus, nous ne pouvons pas reprendre les mêmes opérations, car l’argent n’est pas suffisant. Par exemple, j’ai trouvé l’inscription d’une opération d’achat de véhicules de service pour 50 millions de centimes.

C’est absurde ! C’est pourquoi je vous propose de récupérer cet argent et l’orienter vers d’autres programmes.» Cette opération d’assainissement de 17 programmes a permis à la commune de récupérer plus de 87 milliards de centimes bloqués depuis plus d’une décennie. Toujours dans le but de récupérer les budgets bloqués, une deuxième opération d’assainissement a été lancée pour les programmes financés par la wilaya dans la ville de Constantine et qui n’ont pas aussi été lancés à ce jour. Cette deuxième opération permettra également à la commune de récupérer plus de 19 milliards de centimes. Cet exposé n’a fait que confirmer la gestion catastrophique et insensée des anciennes APC et des directions communales chargées de ces dossiers. D’ailleurs, la session s’est déroulée dans le calme total, où plusieurs élus de l’Assemblée précédente ne se sont pas opposés à l’annulation des programmes non lancés.

D’autant plus que personne parmi ces élus n’a demandé l’ouverture d’une enquête sur la gestion et l’argent bloqué durant les mandats précédents. D’autre part, le maire a annoncé qu’à ce jour, l’APC ne connaît pas «tout son patrimoine». C’est pourquoi, selon ses dires, une nouvelle commission sera mise en place pour recenser le patrimoine rentable de la commune et récupérer l’argent de la ville.