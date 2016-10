Plus de 70 exposants à la maison de la culture Malek Haddad

Réagissez

A l’occasion de la journée nationale de la vulgarisation agricole et la journée mondiale de l’alimentation célébrée cette année sous le thème «Le climat change, l’aliment aussi change», un salon national de l’agriculture se tient, hier et aujourd’hui, dans le hall de la maison de la culture Malek Haddad.

Organisé par la direction des services agricoles de la wilaya de Constantine, cet évènement de grande envergure a réuni plus de 70 exposants dans les différents domaines, venant de 47 wilayas du pays, dont les activités ont un lien étroit avec le secteur de l’agriculture.

Cette manifestation se veut un lieu de contact et d’échange des informations entre les différents présents, qui ne sont autres que des agriculteurs, des opérateurs économiques, des représentants des instituts agronomiques, des spécialistes en ressources en eau et autres. Selon Chemseddine Kadri, secrétaire général de la chambre de l’agriculture, la décision prise de célébrer ces deux évènements à Constantine fat suite aux progrès encourageants enregistrés en matière de production agricole cette année.

D’ailleurs, le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la Pêche, Abdeslem Chelghoum, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction en déclarant, lors d’une conférence de presse tenue hier à la maison de la culture Malek Haddad, que Constantine est parmi les wilayas qui ont sauvé la saison agricole 2015-2016. «La température moyenne de l’année est toujours en augmentation ; on a enregistré ces dernières années une hausse de 2°C et ces conditions peuvent présenter un danger pour l’être humain et pour les cultures. Mais malgré ces circonstances difficiles, la production céréalière à Constantine a atteint la barre de 160 000 t cette année. C’est une hausse considérable, malgré la sécheresse signalée, par rapport à l’année écoulée où l’on a enregistré 120 000t », a déclaré M. Kadri en marge de cette journée. Et d’ajouter que le professionnalisme de la majorité des agriculteurs a fait que cette saison est une réussite.