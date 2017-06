Réagissez

La piscine est ouverte au public depuis le 19 mai dernier

Les lieux sont ouverts à partir de 9h jusqu’à minuit durant toute la saison estivale.

Après des années de fermeture, la fameuse piscine de Sidi M’cid a rouvert ses portes aux baigneurs depuis un mois. Il est très clair que la réouverture des deux bassins, longuement attendue, a comblé une partie d’un immense besoin des jeunes Constantinois, qui se trouvent, comme chaque été, à la quête d’un lieu de baignade sans débourser une grande somme d’argent.

La mise en exploitation de «la petite», pour désigner le petit bassin d’une vingtaine de mètres et du second bassin communément appelé «Brimo», est une aubaine pour toutes les catégories d’âge, qui viennent durant ces jours de canicule se rafraîchir et se détendre. Plusieurs familles fréquentent, chaque jour, cet espace de plaisance par excellence, pour changer d’air, à des prix plus au moins abordables.

Mohamed Almi, directeur de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) confirme la satisfaction et la joie des familles, depuis l’ouverture des piscines de Sidi M’cid, il y a un mois. Selon lui, les lieux accueillent quotidiennement entre 600 et 800 visiteurs, dont la majorité sont des enfants accompagnés de leurs parents.

Cette réouverture était fort attendue pour ces enfants privés de vacances, au moment où les piscines dans la ville se comptent sur les doigts d’une seule main et encore sont financièrement inaccessibles pour de nombreuses familles. «Les lieux ne sont pas ouverts uniquement pour les baignades. C’est devenu un endroit de convivialité et de rencontre, où les familles viennent pour changer d’air et se rafraîchir, tout en profitant du panorama extraordinaire du site», a-t-il témoigné.

Et de poursuivre que les bassins sont sécurisés sur tous les plans, particulièrement en ce qui concerne l’hygiène. «Le système de régénération d’eau est fonctionnel, et le PH est mesuré régulièrement», a-t-il rassuré. Pour conclure, notre interlocuteur a informé que les lieux sont ouverts à partir de 9h jusqu’à minuit durant toute la saison estivale.