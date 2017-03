Plus de 500 kg de viande saisis à Oued El Had

Réagissez

Plus de 500 kg de viande bovine, d’abats, de peaux et de membres inférieurs, destinés à la vente, ont été saisis par la direction des services agricoles (DSA) ces dernières 48 heures, dans le quartier populaire des Frères Abbes, plus connu sous le nom de Oued El Had, apprend-on par Yacine Ghediri, DSA de la wilaya de Constantine. Cette opération entre dans le cadre de la campagne contre l’abattage clandestin, lancée mardi dernier, suite aux instructions du chef de l’exécutif. «L’opération de Oued El Had n’est qu’un début vers l’éradication des abattages illicites. A ce jour (mercredi, ndlr), nous avons opéré des saisies dans 20 lieux d’abattage clandestins et la campagne est toujours en cours au sein de ce quartier populaire», a expliqué M. Ghediri.

Et de poursuivre qu’une plainte sera déposée à l’encontre des propriétaires de ces abattoirs. Dans un communiqué émanant de la sûreté de wilaya, l’on apprend que cette descente menée par la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya a permis l’arrestation en flagrant délit de six individus. Conformément à la loi 03/09 relative à la protection du consommateur et à la répression de la fraude, les individus arrêtés ont été présentés au procureur de la République, qui les a placés sous mandat de dépôt. Pour sa part, Kamel Abbes, wali de Constantine, a affirmé que cette opération va toucher tout le territoire de la wilaya, sans exception. «Là où il y a un abattage clandestin, il faut qu’il soit supprimé. Dans le but d’assurer la sécurité et la santé publiques, nous procéderons, par la suite, à la démolition de ce genre d’abattoirs et prendrons des mesures réglementaires contre les gens concernés», a-t-il menacé.