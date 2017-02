» Plus de 500 candidats aux épreuves préliminaires

Réagissez

Les épreuves préliminaires de la 9e édition du concours «Cirta Sciences» ont eu lieu, la matinée d’hier, à la maison de la culture Malek Haddad. Selon le Pr Djamel Mimouni, président de l’association Sirius d’astronomie, organisatrice de ce concours, les épreuves se sont bien déroulées avec la participation d’environ 500 lycéens des trois niveaux des classes scientifiques, issus des 60 lycées de la wilaya. Plusieurs questions liées aux mathématiques, sciences naturelles, culture générale, capacités linguistiques, science de la terre et autres, ont été abordées durant ce concours, qui se veut comme une première du genre dans le monde arabe et qui permet de découvrir de jeunes talents dans le domaine des sciences. «Les épreuves se sont déroulées correctement en assurance un climat adéquat et semblable à celui des examens de fin de l’année pour éviter la fraude et garantir la crédibilité du concours.

Environ 50 associations ont participé, en fournissant un nombre considérable de surveillants», a déclaré à El Watan, le Pr. Mimouni. Il expliquera aussi que le round suivant des épreuves aura lieu dans trois semaines, soit le 11 mars prochain, avec la participation d’une soixantaine d’élèves, ayant réussi dans les premières épreuves. Les noms des trois lauréats de ce concours, initié en collaboration avec la direction de l’éducation de Constantine, seront révélés le 16 avril prochain. Notre interlocuteur a précisé aussi que le prix, cette année, est très exceptionnel. Les vainqueurs bénéficieront d’une chance d’observer l’éclipse solaire totale le 21 août prochain aux États-Unis, en plus d’une visite culturelle.