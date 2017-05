Plus d’un milliard de dinars, coût des produits saisis

Réagissez

Les commissions de la direction du commerce ont saisi, durant les quatre premiers mois de l’année en cours, plus de 33 tonnes de différents produits alimentaires. Une quantité énorme en une période assez courte, ce qui renseigne sur l’ampleur de l’anarchie dans le secteur du commerce de la wilaya. La valeur des produits saisis est estimée à plus d’un milliard de dinars.

Ces visites ont été effectuées dans le cadre de la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), où les services de cette direction ont enregistré un bilan déplorable des dépassements importants et parfois un non-respect total des normes d’hygiène. Selon Abdelghani Bounaas, chef de service de la protection du consommateur et de la répression des fraudes de la direction susmentionnée, les commissions ont enregistré durant la même période 1165 interventions, en établissant 158 PV d’infractions. «Nous avons saisi tous les produits douteux pouvant représenter un danger pour la santé du consommateur, tels la viande, les fruits, les légumes, les produit de la mer et autres, qui n’étaient pas conservés selon les normes», a-t-il déclaré. Et d’insister que cette opération sera maintenue, voire renforcée durant la saison estivale, particulièrement dans les lieux de restauration collective. En dépit du nombre important des inspections, l’informel et l’inconscience des commerçants, mais aussi l’ignorance de nombreux consommateurs persiste encore. Car, dans le même contexte, M. Bounaas a avancé que la direction du commerce a procédé à la fermeture de 36 établissements visités.