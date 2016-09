Pas de relogement avant fin décembre 2016

Réagissez

Depuis l’arrêt brusque de l’opération de relogement des familles habitant les zones rouges, particulièrement ceux du centre-ville de Constantine, les citoyens n’ont de cesse de s’interroger sur les causes de la suspension de cette opération et la date de leur relogement.

Il y a eu même un long silence inexplicable des autorités locales, après l’affichage de la liste des bénéficiaires des logements sociaux dernièrement.

En réponse aux journalistes à propos de ce sujet, Hocine Ouadah, wali de Constantine a déclaré, hier lors de sa visite effectuée au niveau des chantiers des projets de logements, que la distribution des appartements aura lieu à partir de la fin de l’année en cours. Il a lié ce retard dans l’attribution au manque de financements pour les travaux de viabilisation qui ont connu un retard considérable, voire un arrêt temporaire. «Nous avons rencontré des problèmes de financement pour les travaux de viabilisation. Mais étant donné que l’habitat est le secteur qui ne sera jamais touché par l’austérité, nous avons pu obtenir les financements nécessaires, ils sont disponibles et les travaux ont repris leur cadence», a-t-il expliqué. Et de poursuivre qu’une fois les travaux achevés, ils seront en mesure, d’ici la fin de l’année et à travers l’ensemble des sites, de réceptionner entre 5 000 et 10 000 logements tous programmes confondus (LPL, LPA, LPP, AADL).

À propos de la distribution, le même responsable a affirmé qu’un quota de plus de 3 000 logements sociaux sera attribué aux bénéficiaires. Essayant d’être plus explicite, M. Ouadah a précisé : «3000 logements au moins seront attribués à la fin de cette année. A El Khroub nous avons 1400, dont la liste des bénéficiaires sera affichée dans trois jours. À Constantine nous en avons 1500, sans oublier les autres communes comme Didouche Mourad et autres.» En dépit de ses assurances, la situation s’avère plus inquiétante. Le secteur de l’habitat semble atteint par la crise économique et les mesures d’austérité. Car lors de sa tournée, le premier responsable de la wilaya a demandé aux sociétés chargées de la réalisation de ces programmes (turque, chinoise et algérienne) à rendre l’ascenseur à l’Etat Algérien en lui apportant leur aide.

Cette aide se manifeste dans la réalisation des équipements publics à leur charge, à l’instar des groupements scolaires, des salles omnisports et des espaces de loisirs. Il a conclu qu’il y aura encore 20 000 logements de tous les programmes qui seront réceptionnés à la fin de 2017. D’ailleurs, selon lui, les services de la wilaya ont commencé à étudier les dossiers des demandeurs. «Pour la tranche qui sera réceptionnée l’année prochaine, nous allons saisir les responsables du ministère de l’habitat pour dégager les financements pour mettre en symbiose les travaux de logements et ceux des viabilisations à temps», a-t-il souligné.