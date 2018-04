Pas avant la fin de l’année

Réagissez

Contrairement aux déclarations de Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, lors de sa dernière visite à Constantine, le 19 mars dernier, les logements AADL ne seront pas attribués en juillet prochain. C’est ce qui a été constaté, hier, d’après les propos de Abdessamie Saïdoun, wali de Constantine, lors de sa visite de certains projets du secteur de la jeunesse et des sports.

Le wali a affirmé qu’un budget de 23 milliards de centimes a été alloué pour raccorder les logements AADL et les logements sociaux en gaz, sans donner une date précise pour l’attribution. «Au début, nous avions un problème de financement pour raccorder l’extension ouest de Ali Mendjeli en gaz. C’est pourquoi nous avons saisi les hautes instances, pour nous accorder une aide financière», a-t-il expliqué. Au sujet de la date de livraison, le wali a rappelé que les procédures administratives du lancement des marchés prennent du temps. «Nous espérons que l’opération sera achevée à la fin de l’année en cours», dira-t-il.

Concernant les promesses non tenues du ministre de l’Habitat, la liste des 3 000 bénéficiaires des logements sociaux n’a pas été affichée, dix jours après sa visite. «Certes, j’ai promis d’afficher la liste des 3 000 logements dix jours après. Mais finalement, j’ai décidé de partager la poire en deux. Ceci dit, nous allons afficher prochainement la liste de 2500, en attendant l’achèvement de l’enquête sur les 500 restants, et qui sont au niveau de la CNL», a-t-il promis. Pour les programmes LSP et LPA, M. Saïdoun a déclaré : «Nous venons de résilier avec une dizaine d’entreprises engagées dans des projets LPA à Retba, Aïn Nahas et autres. Ces projets ont été inscrits et non lancés. Ils seront relancés avec de nouvelles entreprises.»