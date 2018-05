Parc urbain du Bardo : L’ouverture ne sera pas pour ce mois de Ramadhan

Réagissez

Le projet a connu un taux d’avancement timide, ce qui laisse planer des doutes sur l’utilité de cette opération, qui a déjà englouti des milliards dans l’étude.

Les promesses de l’ex-wali de Constantine, Kamel Abbès, et de l’actuel wali, Abdessamie Saïdoun, concernant l’ouverture partielle du Parc urbain du Bardo au profit des Constantinois, durant le mois de Ramadhan, ne seront pas tenues finalement vu le taux timide d’avancement des travaux et le manque d’équipements nécessaires.

Plus précisément, il manque l’installation de sept toilettes publiques en bois et des toboggans et jeux pour enfants, alors que les travaux de réalisation d’une cafétéria sont à la traîne, sans parler du non-achèvement des travaux d’un mur de périmétrage, consistant à séparer les espaces achevés et prêts à l’exploitation du reste à réaliser.

Des travaux qui vont durer encore plus d’un mois. «C’était prévu d’ouvrir une partie de ce parc, s’étalant sur une superficie de 6,5 ha, à la population durant le mois de Ramadhan en cours, mais vu ce qui reste des travaux à effectuer, il est impossible de le livrer pour ce délai», nous a confirmé une source de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC).

Et d’ajouter que le taux de réalisation de la partie envisagée pour la livraison est à plus de 70% et le reste des équipements à installer est considéré comme des finitions. Pour ce qui est des trois terrains mateco, la même source nous a confié qu’il ne reste que la transmission du cahier des charges pour approbation et visa des travaux, alors que le théâtre de plein air a été transformé en trois bassins. «Nous attendons encore le rapport du CTC pour refaire l’étude et lancer les travaux», a affirmé notre source.

A propos de la date de livraison finale, la même source a refusé d’être plus précise en déclarant : «Ce qui est sûr, et si nous continuons à ce rythme, la partie achevée pourra être livrée au mois de juillet prochain. Pour le reste du projet, il faut compter jusqu’à la fin d’année, s’il n’y aura pas des contraintes bien sûr. Mais le problème n’est pas la date de livraison, mais plutôt qui va gérer cet immense parc ?»

Y a-t-il eu tentative de Surfacturation ?

Concernant le phénomène du glissement de terrain, notre source a précisé que le chef de l’exécutif s’est déplacé sur les lieux, il y a une semaine, pour inspecter les travaux réalisés. Il a instruit, selon ses dires, l’entreprise à s’installer et à commencer les travaux de stabilisation du sol, en maintenant l’étude initiale proposée par le bureau d’études et rejetée par l’ex-wali Kamel Abbès, mais avec une révision à la baisse du coût. «Nous allons maintenir l’étude première, mais sans installer les pieux.

Ces derniers vont aggraver encore plus le mouvement du sol. C’est pourquoi nous allons effectuer des ancrages de béton horizontaux pour stabiliser la partie concernée par le glissement», nous a-t-elle expliqué.

Et de poursuivre que l’étude coûtera 42 millions de dinars, au lieu de 70 millions de dinars. Une enveloppe proposée auparavant par l’ex-directrice de l’environnement et le bureau d’études, provoquant le refus catégorique de cette étude, «qui n’est pas sûre à 100%», par les deux anciens walis, Hocine Ouadah et Kamel Abbès. S’agissait-il de surfacturation ?