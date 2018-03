Ouverture d’un nouvel établissement à Constantine

Réagissez

Renault Trucks Algérie vient d’ouvrir un nouvel établissement à Constantine, qui sera géré, à l’instar de celui de Sétif, par Bergerat Monnoyeur Algérie - BMA. L’inauguration a eu lieu le 21 mars dernier, en présence notamment de Christophe Richard, directeur général de Bergerat Monnoyeur Algérie, d’Olivier de Saint Meleuc senior, vice-président de Renault Trucks International, et de Georges Haidar, directeur général de Renault Trucks Algérie.

Pour Renault trucks, l’inauguration de ce nouveau site «illustre notre volonté d’aller au plus près des clients à travers le pays avec un maillage plus dense du territoire». Situé au niveau de la zone industrielle d’El Tarf, le site de Constantine s’étend sur une superficie totale de plus de 20 000m2, où les clients de la marque trouveront un service complet et professionnel, qui permet notamment la remise en état du véhicule, y compris les carrosseries, avec un atelier dédié de 1200 m2. Jusque-là, le réseau Renault Trucks en Algérie compte 13 représentations: Alger, Rouiba et les Grands Vents, Blida, Oran, Chlef, Annaba, Béjaïa, El Kseur,Tadjenanet, Bordj Bou Arréridj, Hassi Messaoud, Sétif et Constantine.