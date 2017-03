où est partie la subvention du MBC ?

Réagissez

L’ex-maire, Seif Eddine Rihani, a déposé une plainte contre cette association en 2015. Mais l’affaire n’a fait l’objet d’aucun suivi par l’APC, car 5 membres du bureau de l’assemblée générale de cette association sont des élus !

Les subventions de la commune au profit des associations sportives à Constantine font encore du bruit. Il s’agit cette fois de l’Association sportive communale Mouloudia Baladiat Constantine (MBC).

Cette dernière a fait l’objet d’un débat houleux, quand l’assemblée a décidé de renouveler la subvention au profit de l’équipe sus-mentionnée, hier, lors de la première session de 2017 de l’APC de Constantine. Un élu RND, en l’occurrence Nabil Bousbaâ, a posé la question sur le sort du MBC, à la fin de l’ordre du jour, en haussant la voix: «Qu’en est-il du MBC ? Il ne s’agit pas d’une simple association, mais d’une équipe communale et historique».

Ces déclarations étaient l’élément déclencheur de plusieurs dénonciations de certains dépassements signalés dans la gestion de ce club. Cet élu s’est opposé farouchement à la subvention de la commune sans le lancement d’une enquête sur la gestion de l’association. Une occasion en or s’est présentée pour d’autres élus, qui ont évoqué le détournement de 320 millions de centimes par les gestionnaires du MBC. «Cette association a bénéficié de plus de 300 millions de centimes, en 2012, dans le but d’acheter un bus pour le déplacement de l’équipe. Mais elle a dépensé l’argent pour autre chose», a lancé un élu. D’autres présents ont avoué que les gestionnaires ont signé un engagement en 2014 pour justifier leurs dépenses, à ce jour ils n’ont pas honoré leurs engagements. Pis encore, après plusieurs interrogations sur la position de l’APC dans toute cette situation et après hésitation, Mohamed Boukhalfa, secrétaire général de la commune a lancé : «Après la révision du bilan financier de cette association, qui était catastrophique, nous avons constaté aussi que 400 millions de centimes ont été dépensés sans être justifiés.» Il y eut un court silence dans la salle, qui a été interrompu par Nabil Bousbaâ.

Ce dernier a répondu : «Pourquoi vous n’avez pas déposé une plainte et dénoncé ce détournement. Pourtant vous étiez le directeur chargé des finances dans la commune. Excusez-moi, alors vous êtes complice !» Un autre élu a lancé que ce n’est pas la seule association à se comporter ainsi. Pour mettre fin à ce sujet, l’APC a approuvé la constitution d’une commission, dont l’objectif est d’ouvrir une enquête sur la consommation de cet argent avant de résoudre ce problème. A ce propos, nous avons contacté l’ancien maire, Seif-Eddine Rihani, qui a gelé auparavant la subvention, afin d’avoir plus de détails sur ce sujet épineux.

Ce dernier nous a fait savoir qu’il a déposé une plainte contre cette association auprès du procureur de la République de Constantine en 2015. Mais l’affaire n’a fait l’objet d’aucun suivi par l’APC, car 5 membres du bureau de l’assemblée générale de cette association sont des élus ! Transfert du matériel communal vers les EPIC

Concernant toujours la mauvaise gestion soulevée dans la commune lors de cette session, Nabil Bousbaâ est intervenu pour critiquer le transfert du matériel de collecte de la commune vers l’EPIC Propco.

Il a estimé que ce genre d’entreprise est autonome financièrement, mais se présente toujours comme un fardeau pour la commune de Constantine. Il a ajouté qu’à chaque session, l’APC transfère des camions neufs à cette EPIC, sans qu’il y ait un rendement pour la commune. «Nous continuons à dépenser de l’argent et à fournir du matériel important et neuf à cette entreprise, pourtant elle ne prend en charge que 5% des secteurs de la ville. Les services communaux sont incapables de collecter les déchets ménagers avec ce matériel ?», a-t-il fait remarquer.