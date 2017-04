Réagissez

Pour la première fois de son histoire, l’Open international des échecs Youm El Ilm, qui revient à l’occasion des festivités de la Journée du savoir, sera organisé hors du cadre fermés des maisons de jeunes. La manifestation, devenue un traditionnel rendez-vous pour les amateurs des échecs à Constantine, initiée par l’Association sportive des échecs de Constantine (ASEC), avec la contribution de l’APC de Constantine, sera tenue cette année du 20 au 22 avril, dans l’agréable cadre forestier du camp des scouts Abdelkrim Meniaï, situé sur la route de Aïn Smara. Pendant deux jours, les 21 et 22 du mois en cours, la compétition, qui se déroulera en 7 rondes, sera répartie en deux épreuves. Une première pour la catégorie A, regroupant les joueurs ayant un classement supérieur à 1700, et une seconde catégorie B pour ceux ayant un classement inférieur à 1700. Outre les joueurs nationaux, le tournoi verra la participation de joueurs représentant le Danemark, la Tunisie, la Libye, l’Afrique du Sud et la France. Des prix très intéressants seront décernés aux gagnants, dont des distinctions pour les meilleures joueuses et les meilleurs jeunes dans la catégorie des U12.