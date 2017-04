Open des échecs Youm El Ilm : Une participation record

Réagissez

Jamais dans l’histoire, l’Open international des échecs Youm El Ilm n’avait connu un aussi grand succès que celui de l’édition de 2017, organisée dans une ambiance conviviale et familiale, au sein du magnifique cadre naturel du camp des scouts Abdelkrim Meniai, situé sur la route de Aïn Smara.

Tenue les 21 et 22 avril, la manifestation, initiée et dirigée par l’Association sportive des échecs de Constantine (ASEC), en collaboration avec l’APC, a connu la participation record de 181 joueurs, toutes catégories confondues, venus de plusieurs wilayas d’Algérie, avec la présence de représentants de la Tunisie, du Danemark et de la Palestine. D’autres joueurs de France, de Libye et d’Afrique du Sud n’ont pu y prendre part à cause du problème de visa.

L’engouement manifesté pour ce tournoi et la parfaite organisation, ainsi que la présence remarquable des nombreuses familles venues encourager leurs enfants, ont été les points forts d’une manifestation qui commence à gagner en notoriété. «J’ai été vraiment très impressionné et ravi de l’engouement pour ce tournoi, qui a connu un vif succès en matière de participation et d’organisation, grâce aux efforts fournis par toutes les parties concernées, mais aussi par cette adhésion extraordinaire des parents et des familles, ce qui encourage le développement des jeux d’échecs en Algérie et leur réserve un meilleur avenir», notera Bechir Messaoudi, chef de la délégation tunisienne et président de la Fédération tunisienne des jeux d’échecs. La compétition, répartie en sept rondes, a été divisée en deux tournois.

Le premier (A) a été réservé aux joueurs ayant un élo (classement selon les points), supérieur ou égal à 1700, et le second (B) a regroupé les joueurs détenteurs d’un élo inférieur à 1700. Dans le premier, le jeu a été dominé par le maître international, Saâd Belouadah, de l’Association sportive de la Sûreté nationale (ASSN), qui a devancé Kadi Mouldi, de l’ESSétif, et Ouaret Abdelouahab, du club de Béjaïa, le BCE. Dans le tournoi B, c’est Kelloub Ahmed qui l’emportera face à Mellah Mohamed et Adrar Sofiane. Des prix intéressants ont été également remis aux meilleurs joueurs dans les catégories filles, vétérans et moins de 16 ans.