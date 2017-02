Ooredoo, sponsor gold du Start-up week-end Cirta

Réagissez

Fidèle à son statut d’entreprise promotrice des jeunes talents, Ooredoo, innovateur technologique, confirme une nouvelle fois son engagement dans le soutien au potentiel novateur des jeunes talents algériens en étant le sponsor gold du Start-up week-end Cirta, organisé du 2 au 4 février 2017 à Constantine.

Cette initiative, qui a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat et qui peut déboucher sur une vraie création de produit et d’entreprise à la fin du concours, a été organisée par Cirta Engineering Club et le Be Club de l’Ecole nationale supérieure de biotechnologie, en partenariat avec l’Institut supérieur de gestion et de planification d’Alger. Cette manifestation a regroupé de nombreux participants issus des universités et grandes écoles de l’Est algérien.

Lors de cet événement, les porteurs de projets innovants ont été récompensés par Ooredoo. Les programmes et challenges initiés par Ooredoo en direction des start-ups et des jeunes développeurs ont été présentés. Il s’agit des programmes «tStart» d’encouragement à la création de start-ups technologiques, du programme «iStart» de soutien à la création de solutions innovantes locales et du concours Oobarmijoo.

Pour encourager la création du contenu digital Made in Algeriaa, Ooredoo accompagne des start-ups et des jeunes développeurs à travers différents programmes et déploie à cet effet des plate-formes dédiées, telles que des incubateurs qui hébergent actuellement une vingtaine de start-ups technologiques, et un laboratoire d’innovation «Innov’Lab». En plus d’un soutien logistique et financier, Ooredoo met à la disposition des jeunes son expertise de l’industrie des télécommunications ainsi que celle de mentors issus des écosystèmes technologiques locaux.