On se plaint de l’insécurité

Plusieurs cas de vols ont été signalés à la zone industrielle de la commune de Didouche Mourad, des plaintes ont été déposées, des enquêtes diligentées, mais les responsables de ces forfaits ne sont pas identifiés jusqu’à ce jour.

Selon un des responsables de la société Cirta Spirale, cette dernière a fait les frais d’un grand vol de matériel, d’argent et d’appareils industriels à deux reprises. Les plaignants soutiennent que cet incident est d’autant plus déroutant que des équipes d’agents de sécurité sont affectées à cette zone par la Société de gestion de la zone industrielle (SGI). «Ces agents sont postés à l’entrée et à la sortie de la zone, mais leurs rondes d’inspection sont rares et parfois inexistantes. La société paie pourtant plus de 10 millions de centimes par an, de frais pour assurer le gardiennage et la sécurité.

La zone industrielle de Didouche Mourad est située loin de la ville. Cet isolement la rend vulnérable, de surcroît, les usines représentent des cibles privilégiées pour les cambrioleurs. La zone de Didouche est l’espace idéal pour les activités nocturnes secrètes, comme les beuveries improvisées», nous révèle le gérant d’une entreprise. Le directeur d’une autre société ne manquera pas d’exprimer son inquiétude. «A partir de 22h, la situation devient sérieuse.

Les agents ne font pas de tournées d’inspection et les artères secondaires sont squattées par les consommateurs de boissons alcoolisées, et moi j’ai des techniciens qui travaillent la nuit, c’est inacceptable», dénonce-t-il. Un autre industriel s’est étonné de la non-efficacité de l’entreprise chargée de la sécurité «Nous payons plus de 10 millions par an et nos sociétés ne sont pas sécurisées.

Des cambrioleurs se sont introduits dans une des sociétés avoisinantes. Nous ne sommes plus tranquilles», affirme-t-il. Dans la même veine, notre interlocuteur continue en pointant les autres tâches inaccomplies par la société de gestion de la zone industrielle. «Ils sont censés aussi s’occuper de l’hygiène et de la maintenance, mais il faut voir l’état de l’évacuation des égouts en hiver», a-t-il confié. Aussi la zone de Didouche Mourad présente toujours des défaillances qui sont la conséquence d’une mauvaise étude dès le départ. La route principale est incompatible avec une activité industrielle qui devient très importante. Elle ne peut plus contenir les flux quotidiens des camions et des semi-remorques. Les engins qui s’arrêtent pour déposer ou pour charger la marchandise provoquent de grands embouteillages, alors que des trottoirs très larges ont été aménagés inutilement, au lieu d’élargir plus la chaussée.