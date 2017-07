Réagissez

Pour la rentrée 2017-2018, il est prévu dans la wilaya de Constantine la réception de douze établissements scolaires destinés aux trois paliers de l’enseignement, a indiqué récemment à l’APS, le directeur de l’éducation, Mohamed Bouhali.

Il s’agit de quatre lycées, deux CEM et six écoles primaires dont la mise en service permettra de faire baisser le taux d’occupation moyen des classes et atténuera la pression sur les établissements existants, a souligné le même responsable. Certaines de ces structures ont été construites sur les ruines d’anciens établissements démolis pour cause d’amiante, a précisé le responsable du secteur.

Et d’ajouter que deux des lycées prévus sont implantés à El Djelloulia et Bekira (Hamma Bouziane), ainsi qu’à Aïn Smara et à Chaâb Errsas. Les deux CEM prévus remplaceront les deux anciens des cités Boudraâ Salah et Ziadia, tandis que les 6 écoles primaires seront ouvertes à la nouvelle ville Ali Mendjeli, Massinissa, Sissaoui, Sidi Mabrouk et Benchergui et à Aïn Abid. À rappeler que la wilaya compte 61 lycées, 135 CEM et 398 écoles primaires, selon le même responsable.