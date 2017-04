Modernisation des cellules de garde à vue

Réagissez

Un nouveau système d’informatisation et de surveillance des salles de garde à vue a été mis en service, jeudi dernier, au siège central de la sûreté de la wilaya de Constantine, dans le quartier du Coudiat.

Ce nouveau système, qui entre dans le cadre des nouveaux amendements du code de procédure pénale et de la modernisation de la justice, est déjà en application à Annaba, Alger, Oran et dans d’autres wilayas. «Il permettra de protéger les droits et la dignité des personnes en garde à vue jusqu’au jour de leur présentation», affirme le procureur général, Mohamed Abdelli.

«C’est une manière de créer un équilibre entre la protection des droits des individus et la responsabilité d’assurer l’ordre dans le cadre de la réglementation», notera-t-il. Dans une vidéo diffusée par les services de la police, ces derniers ont expliqué à la presse présente toutes les démarches à suivre pour l’enregistrement de l’arrestation. A travers ce nouveau système, on a opté pour l’informatisation des données sur le détenu, dès la première minute de sa mise en détention préventive jusqu’à sa sortie de la cellule. La salle de garde à vue sera équipée de caméras de surveillance et de la climatisation. Après les différents incidents et dépassements à l’encontre des personnes arrêtées durant les années précédentes et en réponse à la question sur la qualité de ces nouvelles mesures de protection du détenu, Abdelkrim Ouabri, chef de la sûreté de wilaya, a affirmé que cette action est un plus, non seulement pour le mis en garde à vue, mais aussi pour les éléments de la police, qui travailleront dans le cadre de la réglementation avec un système protégé.

«Effectivement, quand on gère de manière numérique et scientifique, il y aura un contrôle direct et efficace par les responsables concernés. Cette application permet un contrôle sans faille par le chef de la sûreté de la wilaya, mais aussi un contrôle par le procureur de la République», a ajouté Mustapha Benaïni, inspecteur régional de l’Est de la Sûreté nationale. Et de poursuivre que la modernisation continuera toujours et tous les commissariats dotés de cellules de garde à vue seront équipés de ce nouveau système prochainement.