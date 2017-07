Maternité de Sidi Mabrouk : Les travaux au point mort

Réagissez

Les travaux d’extension de la maternité de Sidi Mabrouk connaissent un retard considérable.

Le projet lancé en mars 2014 pour un délai de réalisation de 6 mois accumule ainsi un retard de près de trois ans et rien ne présage d’une proche livraison de cette structure pour laquelle une autorisation de programme de 230 millions de dinars a été allouée. Les travaux sont en effet au point mort depuis plus d’un mois, selon le personnel de cette structure. Un coup d’arrêt qui est dû, affirment les mêmes sources, à l’abandon du chantier par l’entreprise en charge du projet pour une histoire de situations non réglées par le maître de l’ouvrage, en l’occurrence la direction de la santé et de la population.

Des situations qui s’élèveraient à près de 400 millions de dinars (quarante milliards de centimes). Les travaux d’extension de la maternité, rappelons-le, concernent la réalisation d’un pavillon des urgences, un autre pour les consultations, une aile d’une capacité d’accueil de 68 lits, en plus de 4 blocs opératoires.

C’est dire que cette nouvelle réalisation serait d’un apport certain à la maternité de Sidi Mabrouk, laquelle est totalement submergée et croule sous la pression en raison du flux important qu’elle connaît des parturientes de toute la région et des wilayas limitrophes. Conçue en effet pour 64 lits, la maternité de Sidi Mabrouk accueille actuellement près de 12 000 parturientes par an et prend en charge 200 patientes quotidiennement. Il serait utile de préciser d’autre part que nous nous sommes déplacés hier à la direction de la santé et de la population pour tenter d’obtenir d’éventuels éclaircissements sur cette affaire auprès des responsables de cette structure, mais en vain.