Réagissez

La sociétaire de l’association sportive Echecs de Constantine (ASEC), Marwa Aouachria, vient de terminer en beauté la saison 2015-2016.

Un mois à peine après la médaille de bronze décrochée au championnat arabe des filles U18 tenu en Tunisie, Marwa vient de récidiver en remportant la 3e place au championnat d’Afrique des échecs de la même catégorie, organisé du 22 au 28 août à Port Elizabeth, en Afrique du Sud.

La compétition, qui s’est déroulée en 9 rondes, a vu la participation de 21 joueuses représentant 9 pays. Les deux représentantes de l’Algérie dans ce tournoi (Marwa Aouchria de l’ASEC et Amina Maouchi du Bougie club échecs) étaient les deux seules joueuses arabes. Il faut dire que le parcours de Marwa dans ce championnat a été très satisfaisant avec six victoires, deux nuls et une défaite. Elle a raté de très peu la médaille d’argent, après avoir battu la championne du tournoi et concédé une seule défaite contre la seconde au classement final.

Marwa réussira à monter sur le podium avec 7 points, derrière Inge Marx (7,5 points) et Lene De Kock (7 points), deux joueuses du pays organisateur. Le départage entre Marwa et la deuxième au classement a eu lieu grâce au nombre des victoires remportées par chacune d’elles. Notons que la compétition des filles U18 a été dominée par les Sud-Africaines qui ont décroché également les 4e et 5e places, alors que la seconde algérienne dans ce tournoi, Amina Maouchi, ex-championne d’Afrique, s’est classée 6e avec 5,5 points.