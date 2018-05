Manœuvres dangereuses à El Meridj

Réagissez

Le phénomène qui prend de l’ampleur a été maintes fois dénoncé par les usagers de l’autoroute Est-Ouest dans sa partie traversant la région d’El Meridj, juste à proximité de la forêt qui porte le même nom. Malheureusement, rien n’a été fait.

Chaque vendredi après-midi, des motards roulant sur de grosses cylindrées se donnent rendez-vous sur ce tronçon pour pratiquer un loisir dangereux et d’un autre genre. Ils n’hésitent pas à circuler à une folle vitesse sur les deux voies de l’autoroute en s’adonnant à des acrobaties dignes des scènes de «rodéos motorisés». Non seulement ces pratiques mettent en péril la vie des usagers de la route, mais aussi exposent au danger de jeunes gamins innocents, dont les parents ignorent leur présence sur ces lieux, et qui viennent assister au spectacle, en se massant sur la chaussée. Inutile de décrire la panique qui s’empare des automobilistes à la vue de ces bolides à deux roues. Le comble dans toute cette histoire est que le spectacle se passe à quelques encablures seulement d’un barrage fixe de la gendarmerie, situé juste avant l’entrée de la forêt d’El Meridj. Une présence qui ne semble nullement inquiéter les fous des deux roues sur l’autoroute Est-Ouest.