Mamipharm au secours du Ciloc !

Louable initiative que celle menée par un opérateur économique local dans la cité du Ciloc. Durant toute la journée de dimanche, des engins de travaux publics ont œuvré, en effet, à remettre en état la voirie, sur un linéaire de plus de 100 m.

Une initiative qui vient donner joie et satisfaction aux riverains, lésés par des années de calvaire, dû à l’état catastrophique de la route à l’intérieur de leur quartier. Une situation causée par les travaux du tramway, à charge de l’Entreprise métro d’Alger (EMA) qui n’a pas rempli cette part du contrat l’obligeant à remettre en l’état la voirie, une fois le chantier achevé.

Les entreprises, hélas, sont parties trop vite, et les riverains ont dû patauger dans la gadoue et souffrir des poussières et des nids-de-poule. Et en dépit de maintes sollicitations des services communaux, leurs appels sont restés sans écho. Dimanche, le groupe Mamipharm a pris en charge le coût des travaux et engagé une entreprise de travaux publics pour couvrir de bitume la route.

Une belle leçon de citoyenneté que devraient ruminer beaucoup parmi les Constantinois qui ont les moyens financiers de participer à l’amélioration du visage de leur ville. Une belle leçon aussi pour les élus locaux, qui, encore une fois, ont fait preuve d’inutilité publique.