Malheureuse expérience

A Constantine, comme ailleurs, la Journée internationale de l’environnement a été célébrée mardi sous le slogan «Combattre la pollution plastique». Les expositions de façade n’ont aucune chance de se traduire en effort productif. La capitale de l’Est, qui avait la latitude de faire ses preuves dans le domaine environnemental, a laissé filer cette opportunité. L’événement ‘‘Constantine, capitale de la culture arabe’’ offrait un filon en or pour rompre avec l’insalubrité de la ville. La stratégie du tri sélectif, de l’avis unanime, a été un échec cuisant. Une opération gérée telle une vue de l’esprit, exécutée précipitamment, alors que des sommes colossales y ont été investies. Choisie parmi une poignée de wilayas dans la première phase de l’opération du tri sélectif avant sa généralisation sur l’ensemble du territoire,

Constantine a échoué lamentablement à mener à bon port cette initiative. La manifestation culturelle majeure de 2015, occasion par excellence pour introduire progressivement la culture du tri intra muros, a finalement donné l’effet inverse. Cette stratégie censée rendre propre la ville hôte s’est faite dans la hâte la plus totale. Les décideurs ont navigué à vue. Résultat, la ville ne s’est pas débarrassée de plusieurs tonnes d’ordures ménagères et les habitants n’ont même pas eu le temps de s’initier à cette nouvelle approche écologique. La direction de l’environnement a installé ces bacs dans des périmètres non étudiés. La levée des contenus n’a pu se faire faute de camions spéciaux que les services concernés ont omis ou n’ont pas vu l’utilité de s’en équiper. Des bacs débordant de déchets sont restés sur place pendant toute l’année de l’événement. Pour une finalité non avenue, de grands pans de trottoirs ont été occupés pendant des mois, gênant par endroit le passage des piétons et indisposant les riverains en raison des odeurs. Depuis, ces bacs ont été retirés de l’espace public, mettant ainsi entre parenthèses un dispositif des plus basiques pour la protection de l’environnement. Le tri sélectif n’aura pas survécu aux aléas d’une gestion hasardeuse et l’expérience écologique de la ville s’est arrêtée net.