Malaise à l’Ecole nationale supérieure de comptabilité et finances

Les étudiants de l’Ecole nationale supérieure de comptabilité et finances, sise au Chemin Forestier (Chalet des Pins) à Constantine, ont observé durant la journée d’hier un arrêt de cours.

Si le mouvement de grève déclenché spontanément était en fait une action de solidarité avec un de leurs collègues, leur exacerbation trouve raison dans les conditions pédagogiques dans lesquelles ils évoluent.

Selon certains d’entre eux ayant pris attache avec notre rédaction, un étudiant qui se sentait mal n’a pas pu être pris en charge faute de médecin et d’ambulance sur place. «Pour avoir réclamé un médecin et une ambulance pour son évacuation vers l’hôpital, il a été malmené par les agents de sécurité et le directeur lui a retiré sa carte d’étudiant», nous a-t-on confié, précisant que les parents de l’étudiant en question se sont déplacés à l’Ecole pour s’entretenir avec la direction. Cet incident a fait ressurgir le malaise des étudiants de cette structure qui relève du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ouverte en 2010 pour dispenser des formations de deux ans en classes préparatoires, elle est promue en Ecole nationale supérieure de comptabilité et finances depuis l’actuelle rentrée 2016-2017. Nos interlocuteurs se plaignent du manque de communication de la part de la direction. «Bon nombre d’étudiants viennent d’autres wilayas pour avoir des renseignements sur le cursus à suivre et la direction ne leur en fournit aucun. Elle les ignorent complètement», sera-t-il soutenu. Et d’ajouter : «Nous sommes une structure universitaire, mais nous sommes traités comme si nous étions au lycée sur le plan pédagogique et réglementaire, notamment en ce qui concerne l’emploi du temps», qualifiant cette situation d’«abus de pouvoir».

Nos interlocuteurs ont l’impression que «cette Ecole n’est soumise à aucun contrôle».Nous n’avons pas pu avoir les explications de la direction. Toutes nos tentatives pour la joindre sont restées infructueuses.