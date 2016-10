Lycée Ahmed Bey : Les problèmes d’étanchéité non résolus

Réagissez

Des parents d’élèves ainsi que des professeurs du lycée Ahmed Bey à Stah El Mansourah dénoncent l’état de délabrement avancé dans lequel se trouve cet établissement qui est loin, selon leurs propos, de réunir toutes les conditions pour accueillir décemment des élèves. Ils évoquent à ce propos des problèmes d’étanchéité dus aux infiltrations des eaux de pluie lesquelles ont provoqué l’effondrement partiel des plafonds au niveau de plusieurs salles, notamment celle des réunions et celle servant de réfectoire (restaurant) où près de 300 élèves inscrits en demi-pension dans ce lycée qui en compte plus de 800, prennent leur repas quotidiennement. En plus de ces infiltrations des eaux de pluie qui durent depuis des années, des professeurs de ce lycée signalent en outre d’autres défaillances comme l’absence de prises ou d’éclairage dans certaines salles. Nos interlocuteurs affirment par ailleurs que tous ces problèmes ont été portés à la connaissance des responsables de la direction de l’éducation de la wilaya de Constantine, mais ces derniers tardent à intervenir. F.Raoui