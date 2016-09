Lutte contre les inondations : Un plan d’urgence pour la wilaya

Réagissez

L’expérience vécue il y a une année dans la nouvelle ville Ali Mendjeli, qui a connu les plus importantes inondations depuis sa création en 2000, semble avoir accéléré la procédure de mise en place d’un plan d’urgence pour toute la wilaya.

Ainsi pour parer à d’éventuelles situations de risque, un dispositif a été retenu par la direction de la wilaya des ressources en eau avec la collaboration de plusieurs partenaires du secteur dont la société de l’eau et de l’assainissement (SEACO) et l’office national d’assainissement (ONA). Ce dispositif ciblera en premier lieu les quartiers situés à proximité des cours d’eau traversant la wilaya, dont les plus importants sont Oued Rhumel et Oued Boumerzoug, affirment des sources de la wilaya de Constantine.

Cette opération, inscrite dans un vaste programme de lutte contre les inondations, a été décidée suite aux dernières orientations du gouvernement et des instructions du ministre de l’Intérieur des collectivités locale qui s’est rendu à Ali Mendjeli, au mois d’août de l’année écoulée. Il est prévu ainsi d’entamer une vaste opération de nettoyage des avaloirs et de curage des oueds avec la mise en place de systèmes d’évacuation des eaux pluviales.

Plusieurs «points noirs» recensés dans la wilaya seront traités en priorité pour remédier au problème d’accumulation des eaux de pluie. Les cités El Guammas (800 chalets) et (1000 chalets), Les Frères Abbas, les Muriers, Bentellis, Boumerzoug, Les Frères Ferrad, Boussouf (5e tranche) dans la commune de Constantine, mais aussi les cités Sahraoui à Ain Abid, Essaâda et Zighoud Youcef dans la commune d’Ibn Badis, ainsi qu’ El Ghirene et Berghli dans la ville de Hamma Bouziane ont été retenues pour cette opération.

Figurent également dans ce plan, la Cité communale à El Khroub, les quartiers Chaâbet Boulkroune et Bousalia à Zighoud Youcef. Des spécialistes estiment tout de même que les décideurs ont pris beaucoup de temps pour mettre en place un dispositif pareil, et pourquoi avoir choisi la fin de la période estivale pour le lancer.

L’on avance que des moyens importants des communes concernées, ainsi que ceux de la direction des travaux publics et des sociétés chargées de l’assainissement et de l’entretien de la voirie seront mobilisés. Le secteur de l’hydraulique prévoit en outre le lancement à court terme d’une étude globale d’un schéma directeur de protection contre les inondations à travers la wilaya.

Insécurité à Zouaghi

Deux agressions en l’espace d’une semaine ont suffi pour créer le sentiment d’insécurité chez les habitants de Zouaghi. Au cours de la semaine passée, deux femmes ont été la cible de voyous sévissant dans la zone limitée entre la cité universitaire et le lotissement situé plus bas. La première, une jeune lycéenne, a été délestée de son téléphone portable, avant de recevoir un coup de couteau qui lui a causé des blessures. Quelques jours après, c’est une femme qui a été menacée à l’arme blanche pour donner son porte-monnaie.

Les auteurs de ces actes qui plongent la communauté dans la terreur, n’ont pas été appréhendés, tout comme ceux ayant perpétré des séries de cambriolage dans les appartements de la cité 1100 logements et les villas dites Geric. Ces nouveaux épisodes remettent sur le tapis la revendication de création d’un commissariat de police dans cette région classée extra-muros et placée donc sous contrôle de la gendarmerie.

Le plus important cependant, demeure l’efficacité de l’action, quel que soit le corps de sécurité en charge. Par ailleurs, on apprend aussi que le siège du secteur urbain, nouvellement créé, sera occupé dès le mois de novembre prochain. Cette infrastructure devra rapprocher l’administration du citoyen, notamment pour ce qui est de l’état civil et les services biométriques.