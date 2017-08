Lutte contre les feux de forêt : La situation maîtrisée

Contrairement aux wilayas limitrophes de Skikda et Mila, et même aux autres wilayas de l’Est qui ont vécu une dure période estivale avec les feux de forêt, à l’instar de Jijel, Annaba et El Tarf, la situation semble mieux maîtrisée dans la wilaya de Constantine.

Après la mise en place, au mois de juin dernier, d’un plan spécial de prévention contre les feux de forêt et la mobilisation permanente des services de la Protection civile et ceux de la conservation des forêts, les résultats affichés pour le moment sont plutôt encourageants. C’est ce qui ressort du premier bilan annoncé par les services de la Protection civile, s’étalant du début juin jusqu’au 6 du mois en cours, où les chiffres ne sont pas aussi alarmants que ceux des années précédentes. Selon le lieutenant Nouredine Tafer, chargé de communication à la Protection civile de la wilaya de Constantine, 41 interventions ont été enregistrées durant cette période, pour circonscrire 14 incendies qui se sont déclarés dans différents massifs forestiers. «Côté dégâts, nous avons recensé la perte de 31 hectares de forêt», indiquera la même source. Par ailleurs, 25 hectares de couvert végétal, dont 10 hectares de chêne-liège, ont été ravagés par les flammes ces derniers jours dans la forêt d’El Heddadj, située dans la commune de Benbadis. L’extinction des flammes a nécessité la mobilisation d’importants moyens par la Protection civile, la conservation des forêts et la commune de Benbadis. Si cette situation semble pour le moment bien calme, il n’en demeure pas moins que la vigilance reste de mise, surtout que les causes du départ des feux sont toujours les mêmes, et le travail de sensibilisation effectué auprès des riverains, ainsi que les mesures préventives prévues ont porté leurs fruits. «Le plan de lutte contre les incendies mis en place, supervisé par le wali en personne, et appliqué sur le terrain de concert avec les services de la conservation des forêts, avec la mobilisation de 22 colonnes mobiles est toujours en cours et nous comptons maintenir la vigilance jusqu’à la fin, pour éviter le maximum de dégâts», conclut le chargé de communication de la Protection civile. Notons que 18 comités de riverains ont été installés dans les différentes communes de la wilaya, afin de prévenir l’intensification des feux durant la période estivale. Pour rappel, la wilaya de Constantine compte un patrimoine forestier estimé à plus de 18 900 hectares, ce qui représente 8,49% de la superficie totale. Les plus grandes régions forestières sont situées à Djebel Ouahch, Chettaba, Draâ Naga, El Djebass et El Heddadj. «Des régions qui demeurent toujours sous haute surveillance», affirme-t-on à la conservation des forêts.

Arslan Selmane