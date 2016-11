Les zones industrielles dans un état lamentable

Réagissez

Le réseau routier au niveau des zones industrielles ou d’activités commerciales à Constantine ne cesse de se dégrader. C’est le cas notamment des Z.I Palma et 24 Février 56 et de la Zone d’activité commerciale (Zac) Rhummel lesquelles auraient besoin d’une sérieuse remise à niveau. Les innombrables fuites d’eau et les chantiers qui n’en finissent pas sur la voirie ont contribué à leur détérioration pour les transformer en véritables chemins de traverse semés d’immenses crevasses qui constituent désormais un calvaire pour les automobilistes nombreux à les emprunter chaque jour. Il était pourtant question, il y a près de deux ans, d’une opération réhabilitation de ces zones comme nous l’avait déclaré à cette époque le directeur général de la société de gestion immobilière (SGI) de Constantine. Une opération qui devait concerner également la rénovation du réseau d’évacuation des eaux usées de la zone Palma mais il semblerait que tous ces projets n’en sont restés qu’au stade des intentions.