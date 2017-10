Cités Benchicou et El Mouna

Les vaches et les chiens errants pullulent

Des habitants des cités Benchicou et El Mouna, à la périphérie est de la ville, se disent excédés par la présence de chiens errants et de vaches dans leur quartier et les nombreuses nuisances que génèrent ces bêtes.

Livrés à eux-mêmes, des bovins ont investi le quartier, à telle enseigne, nous dira un habitant, avec une pointe d’ironie qu’«on se croirait en Inde. Ces vaches viennent de plusieurs étables situées du côté d’El Meridj, un quartier limitrophe, pour se nourrir dans les niches à ordures de nos cités». Dans un geste devenu machinal, rapportent les habitants, les vaches attendent le moindre «arrivage» de sacs-poubelle, pour les éventrer avant d’en éparpiller le contenu sur la chaussée. Une situation qui a suscité auprès des riverains un sentiment de dégoût et de rancœur vis-à-vis des propriétaires de ces bovins qui n’ont aucun respect ni pour l’animal ni pour les centaines de familles contraintes de subir au quotidien ces scènes pitoyables. Quant aux meutes de chiens errants, les habitants assurent avoir signalé à maintes reprises le phénomène au délégué du secteur urbain d’El Guemmas sans qu’aucune mesure soit prise. Ils déplorent que des campagnes d’abattage de chiens errants ne soient plus organisées comme par le passé. Ils s’interrogent par ailleurs sur l’absence de réaction des services d’hygiène de la mairie face à cette présence qui constitue une atteinte à la sécurité et à la santé publiques.

F. Raoui