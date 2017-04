Réagissez

C’est lors d’une cérémonie organisée vendredi, au niveau de l’auditorium Ibn Badis de l’université islamique Emir Abdelkader, que les noms des trois lauréats du concours Cirta-Science ont été révélés.

Il s’agit de Sirine Matmate, du lycée Fadéla Saâdane, Amine Beghoul, d’Ibn Taymiya, et de Soumeya Salem, de Nouioua Fatma. Le prix pour cette 9e édition sera l’observation de l’éclipse solaire totale, le 21 août prochain aux USA. Plus de 600 lycéens affiliés à une soixantaine d’établissements ont pris part à ce défi scientifique. Ils ont été sélectionnés suivant leur moyenne du premier trimestre de l’année scolaire en cours.

Ce concours, le seul du genre en Algérie et peut-être même en Afrique et dans le monde arabe, a pour but de motiver nos jeunes lycéens pour la science, l’éveil de leur curiosité et d’encourager la rigueur et l’esprit scientifique. Le prix consistera donc en un voyage aux USA pour l’observation de l’éclipse solaire totale du 21 août prochain. Cirta – Science se déroule annuellement sous le haut patronage du wali de Constantine, en coordination étroite avec la direction de l’éducation, et est organisé grâce au soutien de l’APC et de l’APW de Constantine.

A rappeler que concernant les concours précédents, les prix étaient aussi intéressants. Ils ont conduit les trois lauréats aux centres spatiaux européens à Amsterdam et Cologne. Ceux de la deuxième édition, en 2009, à Shanghai, pour observer la plus longue éclipse solaire totale du siècle, ceux de 2010, au télescope géant Salt, sur le plateau du Sutherland, en Afrique du Sud, et l’année suivante, au plus grand télescope du monde, le GTC (Gran Telescopio Canarias), aux îles Canaries.

Ceux de 2013 ont eu droit à un voyage au Japon, pour visiter le grand radiotélescope de Nobeyama et le mont Fuji, tandis que ceux de l’année dernière, ils ont visité le plus grand accélérateur de particules au monde, au CERN, en Suisse, où fut découverte la particule du Higgs, tandis que ceux de 2015, ils ont visité le réacteur de fusion nucléaire international ITER, en France, et l’Observatoire de Haute-Provence, où fut détectée la première exoplanète. Enfin, l’année dernière, ce fut l’Angleterre, «Sur les traces de Newton», au Trinity College, à l’université de Cambridge, au Greenwich Observatory et au radiotélescope géant de Jodrell Bank, près de Manchester.